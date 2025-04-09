Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 9 апреля 2025Бывший СССР

Раскольники из ПЦУ захватили еще один православный храм на Украине

Раскольники захватили храм Украинской православной Церкви в Киевской области
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Успенский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Безрадичи Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Союза православных журналистов.

Отмечается, что захват произошел 8 апреля. Отмечается, что вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ игумен Викентий Козак.

Отмечается, что 22 октября 2023 года община храма в честь святого великомученика Пантелеимона села Новые Безрадичи провела приходское собрание, на котором проголосовала за то, чтобы оставаться в Украинской православной церкви.

Ранее сообщалось, что при попустительстве полиции раскольники ПЦУ захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Светильня Киевской области. На опубликованном в сети кадрах видно, как неизвестный человек в ранее время суток срезает двери церкви болгаркой. При этом рядом в припаркованном автомобиле находились сотрудники полиции, которые наблюдали за происходящим и не предпринимали никаких действий.

В марте ПЦУ захватила два храма УПЦ в Киевской области. Утверждается, что рейдерский захват произошел по «отработанному сценарию».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    В джунглях Конго снова заметили чудовище, похожее на живого динозавра. Как ученые объясняют его существование?

    36-летняя женщина родила здоровую дочь после пересадки матки

    Назван последний обед перед казнью заключенного с крайней степенью ожирения

    Пентагон раскрыл роль России в военном присутствии США в Европе

    114 миллионов рублей вложат в развитие туризма одного региона России

    Торговле США и Китая предрекли резкое сокращение из-за пошлин Трампа

    Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео

    Дачникам назвали лучшие культуры для посадки в апреле

    Российского стримера в Европе сбила машина во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше