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20:10, 8 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о захвате храма при попустительстве полиции

СПЖ: ПЦУ захватила Михайловский храм в Киевской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

При попустительстве полиции раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Светильня Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

На опубликованном СПЖ видео человек в ранее время суток срезает двери церкви болгаркой. Сотрудники полиции, которые находились в припаркованном автомобиле, наблюдали за ним, не предпринимая никаких действий.

Ранее ПЦУ захватила два храма УПЦ в Киевской области. Утверждается, что рейдерский захват произошел по «отработанному сценарию».

До этого в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Полицейские проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам.

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