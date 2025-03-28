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08:39, 28 марта 2025Бывший СССР

В Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

СПЖ: Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

Сообщается, что они проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также журналисты увидели полицейского с болгаркой. Эту информацию подтвердил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман.

Ранее Верховный суд Украины отобрал корпус № 19 Киево-Печерской лавры у УПЦ. Отмечается, что в изъятии собственности лавры принимали участие сотрудники правоохранительных органов.

До этого Православная церковь Украины (ПЦУ) открыла военный храм для солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) в Киево-Печерской лавре. Церковь расположена на территории Нижней лавры, закрытой для общего доступа, но открытой для нужд украинских военных.

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