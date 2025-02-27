Суд отобрал еще один корпус Киево-Печерской лавры у канонической УПЦ

Верховный суд Украины отобрал корпус Киево-Печерской лавры у канонической УПЦ

Верховный суд Украины отобрал еще один корпус Киево-Печерской лавры у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«27 февраля корпус №19 Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" окончательно вернули в государственную собственность», — приводится в публикации сообщение пресс-службы министерства культуры Украины.

Отмечается, что в изъятии собственности лавры принимали участие сотрудники правоохранительных органов.

25 января украинский суд приостановил выселение монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что решение предыдущей инстанции приостановлено до полного решения о расторжении договора пользования нижней лаврой.