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15:59, 27 января 2025Бывший СССР

Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Апелляционный суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил выселение монахов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда!» — подчеркнул юрист.

Чекман сообщил о решении суда приостановить выселение из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ МП до полного рассмотрения дела. Адвокат подчеркнул, что решение предыдущей инстанции приостановлено до полного решения о расторжении договора пользования нижней Лаврой.

Ранее Чекман сообщил о намерении УПЦ МП обратиться в правоохранительные органы после съемок шоу в Киево-Печерской лавре. Адресатами обращений стали правоохранительные органы Украины и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

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