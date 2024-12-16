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16:19, 16 декабря 2024Бывший СССР

УПЦ обратится в правоохранительные органы после съемок шоу в Киево-Печерской лавре

Адвокат Киево-Печерской лавры: УПЦ обратится в органы после съемок шоу в лавре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская православная церковь (УПЦ) готовит заявления в правоохранительные органы и к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека после проведенного кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Сейчас готовим заявления в правоохранительные органы и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по поводу оскорблений чувств миллионов верующих таким кощунством», — написал адвокат.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, проведший кулинарное шоу в лавре, ранее поделился кадрами, на которых позирует у накрытого белой скатертью стола. При этом мужчина продемонстрировал перед камерой разнообразные блюда.

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