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15:20, 15 декабря 2024Бывший СССР

Украинский шеф-повар провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры

Шеф-повар Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @klopotenko

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летний ресторатор поделился кадрами, на которых позирует у накрытого белой скатертью стола. При этом мужчина продемонстрировал перед камерой разнообразные блюда.

«Раньше, пока была УПЦ МП [Украинская православная церковь Московского патриархата], я мог только мечтать об этом — трапезная Киево-Печерской лавры. А [сейчас] мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне», — указал в подписи автор поста.

В августе сообщалось, что православная церковь Украины (ПЦУ) открыла военный храм для солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) в Киево-Печерской лавре.

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