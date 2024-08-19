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10:33, 19 августа 2024Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре открыли храм для солдат ВСУ

ПЦУ открыла военный храм для солдат ВСУ в Киево-Печерской лавре

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Православная церковь Украины (ПЦУ) открыла военный храм для солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) в Киево-Печерской лавре. Сообщение об этом на своем сайте опубликовало Министерство культуры и информационной политики республики.

«6 августа в церкви Живоносного Источника на территории Нижней лавры Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" открылся военный храм. Первая служба состоялась при участии военных капелланов и военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, Медицинских сил ВСУ и военных, которые проходят лечение и восстановление после ранения», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что военный храм открыли после соответствующего обращения службы военного капелланства Сухопутных войск ВСУ. Как отметили в Министерстве культуры, храм не является историческим сооружением. Церковь расположена на территории Нижней лавры, закрытой для общего доступа, но открытой для нужд украинских военных.

Ранее глава ПЦУ Епифаний на фоне подготовки законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) обратился к настоятелю каноничной церкви Онуфрию с призывом к диалогу. В частности, он призвал главу УПЦ «без всяких предварительных условий начать диалог о единстве».

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      Александр Курбатов
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