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21:15, 15 августа 2024Бывший СССР

Раскольники из ПЦУ обратились к УПЦ

Глава ПЦУ Епифаний обратился к настоятелю УПЦ Онуфрию с призывом к диалогу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (в миру — Сергей Думенко) обратился к настоятелю Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрию (в миру — Орест Березовский) с призывом к диалогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В частности, Епифаний призвал настоятеля, священников и епископов УПЦ «без всяких предварительных условий начать диалог о единстве». Примечательно, что заявление было сделано на фоне подготовки законопроекта о запрете каноничной церкви.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Он выразил надежду на то, что на Украине вновь укрепится православие, а церковный раскол уйдет в небытие.

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      Евгений Силаев
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