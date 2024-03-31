Патриарх Кирилл пригрозил священникам ПЦУ карой Божьей

Патриарх Кирилл: священники ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом

Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Карой Божьей пригрозил священнослужителям ПЦУ патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.

«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — рассказал он.

Патриарх также выразил надежду, что «православная вера снова укрепится на Святой Руси, и в первую очередь на близкой всем нам украинской земле» и церковный раскол уйдет в небытие.

Ранее стало известно, что сторонники ПЦУ попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Загонцы Хмельницкой области В сопровождении представителей украинских властей и полиции они заблокировали вход в храм и стали оттеснять от него верующих.