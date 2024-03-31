Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 31 марта 2024Бывший СССР

Патриарх Кирилл пригрозил священникам ПЦУ карой Божьей

Патриарх Кирилл: священники ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Карой Божьей пригрозил священнослужителям ПЦУ патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.

«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — рассказал он.

Патриарх также выразил надежду, что «православная вера снова укрепится на Святой Руси, и в первую очередь на близкой всем нам украинской земле» и церковный раскол уйдет в небытие.

Ранее стало известно, что сторонники ПЦУ попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Загонцы Хмельницкой области В сопровождении представителей украинских властей и полиции они заблокировали вход в храм и стали оттеснять от него верующих.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знаем поименно». Спецслужбы установили организаторов терактов в России. Виновников обещали найти и наказать

      Главкома ВСУ уличили во лжи по словам о продвижении украинской армии на фронте

      Россиянин описал поездку на Бали фразой «ничего не понял, но интересно»

      Российские ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

      Последствия отмены выборов на Украине оценили

      Патриарх Кирилл пригрозил священникам ПЦУ карой Божьей

      В Британии рассказали о парализовавших ВСУ российских ударах по энергосистеме

      В МВД заявили о возможности наличия чипов в головах террористов в «Крокусе»

      На Украине призвали серьезно отнестись к словам Маска о потере Одессы

      В США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше