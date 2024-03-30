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13:54, 30 марта 2024Бывший СССР

Раскольники из ПЦУ попытались захватить храм на Украине

В Хмельницкой области раскольники из ПЦУ попытались захватить храм УПЦ

Кадр: Telegram-канал LAVRA Live

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Загонцы Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Lavra Live.

Раскольники из ПЦУ в сопровождении представителей украинских властей и полиции заблокировали вход в храм и стали оттеснять от него верующих. Люди собрались вокруг, отказываясь уходить. К тем, кто вел съемку, подходили неизвестные с требованием убрать телефоны и не снимать. Кроме того, один из таких людей спрашивал женщину, снимает ли она «для России эфир», и угрожал ей последствиями.

«Как-то объяснять этот цинизм нет смысла. Более того, когда просто говоришь об этом, когда показываешь, что захват храмов — это не просто нарушение прав и свобод человека, а средневековая дикость, то рискуешь стать "врагом государства"», — прокомментировали произошедшее авторы канала.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что ситуация с православием на Украине сравнима с эпохой 90-х, когда «власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд». Так парламентарий прокомментировал конфликт в селе Ленковцы Черновицкой области, где сторонники раскольнической ПЦУ избили прихожанина при захвате храма.

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      Антонина Черташ
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