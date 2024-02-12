Депутат Рады сравнил гонения на православие с беспределом 90-х

Депутат Рады Дмитрук: гонения на православие напоминают беспредел 90-х

Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) напоминают беспредел 90-х годов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

Парламентарий прокомментировал конфликт в селе Ленковцы Черновицкой области, где сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате храма.

Ситуация с православием на Украине, по его словам, сравнима эпохой 90-х, когда «власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд».

Дмитрук обратился к сотрудникам военкомата и спросил, почему участвовавшие в избиении работники охранной фирмы «Тигр» не находятся на передовой.

«Такие вещи надо пресекать жестко, потому сегодня мы с вами стоим на пороге религиозной войны, развязанной властями и псевдохристианами против своего народа», — заключил депутат.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Одного из монахов, архидиакона Павла (Музычука), они увезли на допрос.