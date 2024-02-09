Сотрудники СБУ увезли на допрос монаха Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ увезли архидиакона УПЦ Павла из Киево-Печерской лавры на допрос

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) увезли на допрос архидиакона Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, который проходит монашеское послушание в Киево-Печерской лавре. Об этом рассказал адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ в деле о принадлежности монастыря, передает Союз православных журналистов.

«Утром 9 февраля 2024 года сотрудники СБУ вывезли на допрос насельника Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) после проведенных у него в келье обысков», — говорится в сообщении.

Адвокат не сообщил, в связи с каким делом в отношении отца Павла проводятся следственные мероприятия. По информации журналистов, внимание СБУ к иерею обусловлено тем, что он якобы координировал акции протеста против решения Киева о выселении насельников УПЦ из монастыря.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски у монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре.