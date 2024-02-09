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12:30, 9 февраля 2024Бывший СССР

К монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре пришли с обыском

Сотрудники СБУ пришли с обыском к священнослужителям УПЦ в Киево-Печерской лавре

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киево-Печерскую лавру пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), они осуществляют следственные мероприятия в отношении монахов Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram рассказал адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ в деле о принадлежности монастыря.

«SOS: Только сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска!» — написал Чекман.

По сообщению украинских журналистов, спецслужб интересует священнослужитель, который координировал акции протеста против решения Киева о выселении монахов УПЦ.

Начиная с 2022 года на Украине на клириков УПЦ, которые проживают в лавре, оказывается систематическое давление. В январе при поддержке раскольнической Православной церкви Украины в Трапезном храме монастыря прошел рок-концерт, на котором звучали песни о разрушении Москвы.

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      Глеб Палехов
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