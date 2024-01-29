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15:10, 29 января 2024Бывший СССР

Раскольники на Украине оправдали концерт в лавре с песнями о разрушении Москвы

Наместник ПЦУ Лотыш назвал рок-концерты в Киевской лавре духовными мероприятиями

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Рок-концерты, проводимые в Трапезном храме Киево-Печорской лавры, на которых звучали песни про не выжившего после покушения «москаля» и разрушении Москвы, можно назвать духовными мероприятиями. Так выступление группы «Хорея козацька» оправдал поставленный раскольниками из Православной Церкви Украины (ПЦУ) и.о. наместника монастыря Авраамий Лотыш в интервью для «Телеграфа».

«В Трапезном храме проводятся духовные, творческие концерты, где исполняют музыку известных композиторов. (…) Конечно, храм прежде всего должен служить для молитвы, но если в нем проводят духовные концерты, звучит исполнение духовных произведений, то это не противоречит тому, что происходит в стенах лавры», — уверен представитель ПЦУ.

22 января в храме Антония и Феодосия Печерских Киевской лавры состоялся концерт группы «Хорея козацька», где среди прочего исполнялась рок-композиция о разрушении столицы России.

Ранее в ПЦУ борьбой с русским миром объяснили дискриминационный закон о запрет канонической Украинской православной церкви. По мнению главы ПЦУ Епифания Думенко, юридическая норма не нарушает свободы вероисповедания, а касается национальной безопасности страны.

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      Глеб Палехов
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