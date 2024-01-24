Раскольники объяснили запрет УПЦ борьбой с русским миром

Глава ПЦУ Думенко объяснил запрет УПЦ борьбой с идеологией русского мира

Закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не нарушает свободы вероисповедания, потому что направлен против русского мира и представляет форму борьбы за национальную безопасность. Так его объяснил лидер Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко на встрече с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером, сообщение опубликовано канцелярией главы ПЦУ.

«То, что делает Украина на законодательном уровне, чтобы этому помешать, отнюдь не нарушает свободы вероисповедания, а касается исключительно национальной безопасности. (...) Кроме того, на встрече речь шла об опасности убийственной идеологии "русского мира", которая много лет активно распространялась в религиозном поле Украины», — отмечается в пресс-релизе.

В ПЦУ отметили, что Россия якобы использует УПЦ как инструмент влияния и достижения своих целей.

Ранее санкциями за закон «О запрете религиозных организаций связанных с Россией» Киеву пригрозили в США. По словам юриста Роберта Амстердама, юридическая норма является карательной и направлена на дискриминацию УПЦ.