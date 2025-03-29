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15:23, 29 марта 2025Бывший СССР

На Украине захватили два храма УПЦ в Киевской области

Союз православных журналистов: ПЦУ захватила два храма УПЦ в Киевской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Holger Leue / Getty Images

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом пишет Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Речь идет о храмах в городе Белая Церковь: в честь Рождества Христова и в честь блаженной Ксении Петербургской. Утверждается, что рейдерский захват произошел по «отработанному сценарию».

«После окончания комендантского часа клирики ПЦУ в присутствии полиции и молодых людей спортивного телосложения повредили замки и проникли внутрь храмов», — говорится в сообщении.

28 марта стало известно, что украинские полицейские ворвались на территорию Киево-Печерской лавры. Они проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам.

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