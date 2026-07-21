«Бункер на колесах» из зоны СВО попал на видео

Защищенный «бункер на колесах», созданный на базе микроавтобуса УАЗ, из зоны проведения специальной военной операции попал на видео. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».
Издание пишет, что фронтовой подход игнорирует обзорность, комфорт, массу и расход топлива.
«Главный приоритет — доехать из точки А в точку Б через зону действия FPV-дронов. Машина превратилась в медленный, но максимально защищенный "бункер на колесах"», — говорится в публикации.
Ранее ТАСС сообщил, что микроавтобус УАЗ СГР с композитной броней для защиты от дронов представили на выставке беспилотных авиационных систем «Дрон экспо-2026».
Также в июле Telegram-канал «Война история оружие» заметил, что бойцы Вооруженных сил России начали экспериментировать со специальным камуфляжем, который должен защитить технику от атак умных беспилотных летательных аппаратов.