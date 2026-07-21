Лавров рассказал подробности общения Путина с Ким Чен Ыном

Лавров: Путин и Ким Чен Ын продолжают доверительно общаться

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын продолжают доверительно общаться друг с другом. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает РИА Новости.

«Важно, что доверительное общение президента Путина и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына продолжается. В этом контексте хотел бы особо отметить их участие в торжествах в Пекине по случаю 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией», — отметил дипломат.

Ранее Цой Сон Хи заявила, что позиция КНДР по конфликту на Украине остается неизменной, Пхеньян считает специальную военную операцию борьбой России за отстаивание суверенитета.

19 июля Путин принял Цой Сон Хи в Кремле. Во встрече также участвовали Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.