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14:30, 21 июля 2026Экономика

Россия ограничит ввоз товаров из постсоветской страны

Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов от пяти экспортеров из Узбекистана
Вячеслав Агапов

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Россельхознадзор ограничит ввоз сельскохозяйственной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. О мерах против ввоза товаров из постсоветской страны сообщает РИА Новости.

Ведомство вводит ограничения с 23 июля. Они затронут производителей, продукция которых чаще всего вызывала нарекания в связи с нарушениями фитосанитарных требований.

Под ограничения попадет ряд овощей, зелени и фруктов. Среди них капуста, лук, томаты, виноград, свекла, укроп и петрушка.

С начала 2026 года Россельхознадзор выявил 132 случая обнаружения карантинных объектов, включая опасные вирусы и вредителей при поставках из Узбекистан. Поэтому ведомство ограничивает поставки для защиты российского рынка и предотвращения распространения заражения.

В мае Россельхознадзор потребовал от Армении остановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции. Также был остановлен ввоз из республики цветов, помидоров, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, минеральной воды, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, сухофруктов, баклажанов, картофеля. После этого власти Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оценить правомерность российских торговых ограничений.

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