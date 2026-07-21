Ведущая Юлия Барановская показала отекшее лицо без косметики и со следами укусов

Российская телеведущая Юлия Барановская показала естественную внешность. Видео появилось в сторис на ее странице в Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя бывшая жена футболиста Андрея Аршавина снялась во дворе частного дома в бейсболке и зеленой куртке. Она запечатлела лицо крупным планом, отказавшись от декоративной косметики.

При этом ведущая программы «Мужское / женское» продемонстрировала следы от укусов насекомых, отекшую губу и припухлость на щеке.

В мае в сети обсудили внешность 20-летнего сына Андрея Аршавина и Юлии Барановской Артема Аршавина.