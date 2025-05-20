Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 20 мая 2025Бывший СССР

Лавров дал оценку отказу Киева от пасхального перемирия

Лавров: Россию не удивило, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Для России не было удивительным то, что Украина проигнорировала пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Вот это да!

Он рассказал, что в истории были случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном пасхальном прекращении огня. Дипломат заключил, что Киев проигнорировал инициативы перемирия, что не удивительно ни для России, ни для «объективных наблюдателей со стороны». Он также добавил, что с 2014 года Киев истребляет все, что так или иначе связано с Россией.

Ранее Лавров сообщил, что Россия не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви. По его словам, РФ добьется того, каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях.

До этого глава МИД рассказал, что в ходе телефонного звонка президент России Владимир Путин подтвердил американскому коллеге Дональду Трампу намеренность Москвы на мирное урегулирование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

    Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

    Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

    Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

    Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

    Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

    Замначальника полиции российского региона арестовали по делу о мошенничестве

    Бузову назвали «мамочкой для альфонсов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости