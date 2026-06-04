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12:33, 4 июня 2026Спорт

Чемпиону UFC запретили посещать турнир в Белом доме из-за слов о Трампе

Чемпиону UFC Стрикленду запретили посещать турнир в Белом доме из-за слов о Трампе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Troy Taormina / Imagn Images / Reuters

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американцу Шону Стрикленду запретили посещать турнир в Белом доме. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен заявил, что он единственный американский чемпион UFC, однако ему запретили проход на турнир в Белом доме из-за его слов о президенте США Дональде Трампе. «Я сказал, что [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху управляет Трампом. Это не мнение, а факт», — написал он.

10 мая Стрикленд одержал победу над представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым раздельным решением судей. Американец стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Турнир UFC Freedom 250 состоится в США 14 июня. Трамп в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США.

Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и временным обладателем пояса Джастином Гэтжи.

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