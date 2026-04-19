22:05, 19 апреля 2026

На Украине собрались массово привлекать трудовых мигрантов

На Украине будут привлекать трудовых мигрантов для закрытия дефицита рабочих рук
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Власти Украины собрались массово привлекать трудовых мигрантов в страну, которые будут освобождены от мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

За счет иностранцев правительство страны хочет закрыть дефицит рабочей силы. А уроженцев Украины по-прежнему продолжат отправлять на фронт.

До этого глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о привлечении африканцев в страну.

А после признал очень сложную ситуацию с мобилизацией на Украине, которая держится уже на протяжении последних шести месяцев.

По словам Буданова, проблема с набором людей для участия в боевых действиях является «абсолютно закономерным развитием событий».

