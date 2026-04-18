Буданов сделал признание о мобилизации на Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 18 апреля 2026Бывший СССР

Буданов признал сложную ситуацию с мобилизацией на Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На протяжении последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план по мобилизации, ситуация «очень сложная». Такое признание сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью изданию «Маленькая страна».

По его словам, проблема с набором людей для участия в боевых действиях является «абсолютно закономерным развитием событий».

«Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации», — высказался Буданов. При этом он уточнил, что, несмотря на трудности, ответственные структуры обеспечивают выполнение поставленных задач.

Ранее Буданов признал неудобный факт о мобилизации, заявив о нежелании украинцев идти воевать. Он также призвал не ждать чуда от изменения названия ТЦК или формата его работы, поскольку суть процесса останется прежней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok