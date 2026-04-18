Буданов признал сложную ситуацию с мобилизацией на Украине

На протяжении последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план по мобилизации, ситуация «очень сложная». Такое признание сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью изданию «Маленькая страна».

По его словам, проблема с набором людей для участия в боевых действиях является «абсолютно закономерным развитием событий».

«Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации», — высказался Буданов. При этом он уточнил, что, несмотря на трудности, ответственные структуры обеспечивают выполнение поставленных задач.

Ранее Буданов признал неудобный факт о мобилизации, заявив о нежелании украинцев идти воевать. Он также призвал не ждать чуда от изменения названия ТЦК или формата его работы, поскольку суть процесса останется прежней.