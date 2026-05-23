14:29, 23 мая 2026Мир

В соседней с Россией стране появились истребители нового поколения из США

В Польшу поставлены первые из 32 истребителей F-35A нового поколения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

В Польшу поставлены первые три из 32-х заказанных истребителей F-35A Husarz нового поколения, поставленных из США. Об этом пишет издание Zbiam.

«22 мая на 32-й тактической авиабазе в Ласке приземлились первые три многоцелевых боевых самолета Lockheed Martin F-35A Husarz, поставленных из США», — пишут журналисты.

Уточняется, что Варшава заказала 32 истребителя F-35A Husarz. Поставленные боевые самолеты были собраны в США, на авиазаводе в штате Техас. Последующие истребители будут собраны там же, а также на предприятии в Италии.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) писало, что истребители F-35 могут в перспективе выступать носителем ядерного оружия — американских бомб B61-12.

