17:34, 16 мая 2026Бывший СССР

В центре Киева началась акция протеста против трудовых мигрантов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В центре Киева началась акция протеста против трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер UA».

Митинг проходит на площади Независимости. Участники протеста держат в руках плакаты с надписью «Мигрантам — повестка».

Отмечается, что власти Киева пока никак не отреагировали на происходящее.

В апреле стало известно о планах властей Украины начать массово привлекать трудовых мигрантов в страну. Уточнялось, что они будут освобождены от мобилизации.

Перед этим сообщалось, что Украине могут потребоваться миллионы трудовых мигрантов. За счет иностранцев правительство страны хочет закрыть дефицит рабочей силы.

