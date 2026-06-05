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20:39, 5 июня 2026Мир

Путин провел дружеский разговор с бывшим европейским лидером

Ушаков: Путин и бывший канцлер Германии Шредер провели дружеский разговор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер провели дружеский разговор. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Хорошая была беседа, дружеская», — прокомментировал он встречу.

По словам Ушакова, беседу Путин и Шредер вели тет-а-тет. О прибытии бывшего канцлера Германии в Россию сообщили еще 2 июня. Его заметили в московском отеле Kempinski.

Герхард Шредер, представитель Социал-демократической партии Германии, возглавлял правительство страны в 1998-2005 годах. Позднее он занимал посты в крупных российских компаниях, таких как «Газпром» и «Роснефть». Шредер до сих пор поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным.

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