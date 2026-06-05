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20:36, 5 июня 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ улучшить когнитивные способности у пожилых

FAN: Аэробные упражнения улучшают когнитивные функции у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Troyan / Shutterstock / Fotodom

Аэробные упражнения могут существенно улучшать когнитивные функции у пожилых людей с когнитивной слабостью. Они включают такие виды активности, как ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, танцы или занятия на кардиотренажерах. Об этом сообщили ученые, чье исследование опубликовано в Frontiers in Aging Neuroscience (FAN).

В анализ вошли 16 рандомизированных контролируемых исследований, охватывающих различные формы аэробной активности. Наиболее выраженные эффекты наблюдались при тренировках, совмещающих физическую нагрузку с когнитивными задачами: такие занятия способствовали улучшению памяти, исполнительной функции, словесной беглости, внимания и реакции на стимулы. Чисто аэробные упражнения также стабильно повышали когнитивные показатели и улучшали качество сна.

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Авторы отмечают, что комбинированные тренировки могут приносить больше пользы для исполнительных функций и памяти, чем низконагрузочные аэробные занятия. Интенсивность и структура упражнений в разных исследованиях варьировались, но положительный эффект фиксировался в большинстве случаев.

Результаты подтверждают, что регулярная аэробная активность безопасна и эффективна для поддержки умственного здоровья у пожилых людей. Включение таких тренировок в повседневную жизнь может стать доступным и важным инструментом профилактики когнитивного упадка и снижения риска дальнейшего ухудшения умственных функций.

Ранее ученые выяснили, что повышенное пульсовое давление увеличивает риск смерти при деменции.

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