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00:34, 27 июня 2026Мир

В Иране отреагировали на удары США

Reuters: КСИР Ирана пригрозил США скорым и решительным ответов на их удары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана пообещал США решительный ответ на нанесенные ими удары. Об этом сообщает Reuters.

В КСИР заявили, что иранские военные отразили атаку в районе города Сирик, предупредив, что Тегеран скоро ответит на удары.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) подтвердило удары по иранским объектам в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Целями стали склады хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, удары наносились по позициям береговых радаров.

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