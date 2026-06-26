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23:50, 26 июня 2026Мир

Трамп высказался об ответе США на нарушение Ираном прекращения огня

Трамп уклонился от ответа на вопрос об ответе США на нарушение Ираном прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами уклонился от ответа на вопрос о том, какие ответные меры предпримет Вашингтон в связи с нарушением Ираном режима прекращения огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы узнаете», — сказал американский лидер, комментируя возможные действия США.

Ранее Трамп заявил, что Иран запустил минимум четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна, в результате чего оно получило повреждения.

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