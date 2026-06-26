Трамп высказался об ответе США на нарушение Ираном прекращения огня

Трамп уклонился от ответа на вопрос об ответе США на нарушение Ираном прекращения огня

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами уклонился от ответа на вопрос о том, какие ответные меры предпримет Вашингтон в связи с нарушением Ираном режима прекращения огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы узнаете», — сказал американский лидер, комментируя возможные действия США.

Ранее Трамп заявил, что Иран запустил минимум четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна, в результате чего оно получило повреждения.