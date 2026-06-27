Франция и Норвегия вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборные Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира 2026 года

Сборные Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего тура группового этапа турнира, прошедшего на стадионе «Джиллетт Стэдиум», французы победили Норвегию со счетом 4:1. Хет-трик оформил полузащитник Усман Дембеле, также в составе победителей отличился Дезире Дуэ, у норвежцев мяч забил хавбек Тело Осгор.

Таким образом, Франция стала лидером группы I, набрав девять очков. Норвегия заняла второе место, имея в активе шесть очков. Обе команды попали в 1/16 финала чемпионата мира.

Сенегал в последнем туре одержал разгромную победу над Ираком и занял третье место с тремя очками. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. В 1/16 финала ЧМ-2026 попадут 8 из 12 лучших команд, занявших третьи места в группе. Замыкает квартет Ирак, вылетевший из розыгрыша турнира.

