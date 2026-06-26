На Украине ликвидировали литовского футболиста Игнаса Кайлюса

На Украине ликвидировали литовского футболиста Игнаса Кайлюса. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на пост посвященной воевавшим за Украину иностранным добровольцам организации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наш любимый брат из Литвы, который служил добровольцем на Украине, отдал жизнь на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату», — указано в сообщении.

Отмечается, что Кайлюс вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в феврале 2026 года, а на связь перестал выходить в начале июня, после обстрела со стороны российских войск. 25-летний литовец в прошлом выступал за дублирующий состав футбольного клуба «Судува», который также опубликовал некролог.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл личности ликвидированных в зоне СВО наемников. Одним из них оказался американский десантник Клейтон Эрик Мур. Он прибыл на Украину в 2023 году.