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14:51, 23 июня 2026Бывший СССР

Военкор раскрыл личности ликвидированных в зоне СВО наемников ВСУ

Военкор Котенок сообщил о ликвидации двух наемников ВСУ в зоне СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Двое наемников, сражавшихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были ликвидированы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, одним из них оказался американский десантник Клейтон Эрик Мур. Он прибыл на Украину еще в 2023 году.

Второй ликвидированный российскими войсками наемник — Стефан Тимоти Сиверс. Воевавший на стороне Киева иностранец имел криминальное прошлое и шесть раз отбывал срок. Котенок отметил, что впервые Сиверс был замечен еще во времена украинской операции против Донецкой и Луганской Народных Республик в 2015 году.

Ранее в одном из центров подготовки ВСУ разгорелся скандал между иностранными наемниками. Утверждается, что гражданин Бразилии Ариссон Беневидес с позывным Попугай нахамил женщине-инструктору, за которую заступился супруг — наемник из Румынии, и ударил Беневидеса по голове камнем.

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