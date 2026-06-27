На Украине пересмотрели отношение к одному из союзников после скандала

«Страна.ua»: Скандал Польши и Украины показал борьбу за лидерство в Восточной Европе

Скандал, вспыхнувший между Польшей и Украиной из-за героизации Киевом нацистов, является лишь верхушкой айсберга. На самом деле, он вскрыл борьбу за лидерство в восточноевропейской части Евросоюза, пишут обозреватели издания «Страна.ua».

По их оценке, нынешний конфликт — всего лишь внешнее проявление более значимой проблемы двусторонних отношений. Как показал скандал, Украина и Польша — совсем не союзники, а ключевые конкуренты как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера в Европе, отмечают журналисты.

Данный инцидент приведет к торможению украинской евроинтеграции и навязыванию ей условий вступления в Европейский союз, что серьезно ослабит позиции на европейском рынке.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может наложить вето на принятие Украины в ЕС.