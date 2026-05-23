14:01, 23 мая 2026

В Сербии на фоне студенческих протестов остановились поезда
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПротесты в Белграде

Фото: Studio Aurelia / Shutterstock / Fotodom  

В Сербии остановились все поезда. Об этом со ссылкой на Госкомпанию Srbija voz сообщает РИА Новости.

Компания не стала объяснять причину случившегося, но известно, что в субботу, 23 мая, в стране проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции. Акцию назначили на 18.00 по местному времени на площади Славия в Белграде в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.

Студенческие протесты вспыхивали в стране и 1 апреля после того, как полиция ворвалась в здание Белградского университета по приказу прокуратуры для расследования несчастного случая, в результате которого не стало студента, упавшего с пятого этажа.

