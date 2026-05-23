Французского певца обвинили в изнасиловании 30 женщин

Известная телеведущая Флави Фламан обвинила певца и актера Патрика Брюэля изнасиловании. Об этом сообщает издание Mediapart после интервью с Фламан и другими женщинами, выступившими с обвинениями в адрес артиста.

Телеведущая утверждает, что Брюэль якобы изнасиловал ее в своей квартире в Париже в 1991 году, когда ей было 16 лет, а музыканту — 32 года. Она рассказала, что после чая, предложенного артистом, почувствовала потерю контроля и позже пришла в себя уже в его спальне. По ее словам, она долго молчала из-за чувства стыда и психологической травмы.

Издание отмечает, что за последние месяцы еще около 30 женщин выступили в СМИ и обвинили 67-летнего Брюэля в сексуализированном насилии и домогательствах, совершенных в разные годы. Кроме того, на артиста подали порядка 10 официальных жалоб, а прокуратура начала предварительное расследование.

Сам Патрик Брюэль отвергает все обвинения. Певец заявил, что никогда не применял насилие и не принуждал женщин к сексу, а отношения с Флави Фламан назвал добровольными.

В статье также отмечается, что Фламан уже рассказывала публично о пережитом сексуализированном насилии. В 2016 году телеведущая обвинила британского фотографа Дэвида Хэмилтона в изнасиловании, когда ей было 13 лет. После этого телеведущая участвовала в работе над реформой французского законодательства, касающегося сроков давности по делам о сексальном насилии.

