Поп-звезда добилась приговора для изнасиловавшего ее в школе старшеклассника

В Южной Корее бывшая участница K-pop группы Ace of Angels (AOA) добилась приговора для изнасиловавшего ее много лет назад старшеклассника. Об этом пишет Mothership.

Впервые о пережитом в средней школе насилии 32-летняя Квон Мина рассказала в 2021 году. По словам женщины, когда она училась в школе, ее избил и изнасиловал старшеклассник. Она описала пережитое как самую тяжелую психологическую травму в жизни. Мужчина, имя которого не разглашается, был признан виновным только в изнасиловании. Обвинения в избиении были сняты, поскольку преступление было совершено 18 лет назад и срок давности по нанесению телесных повреждений истек.

Тем не менее Мина заявила, что удовлетворена решением суда. Какой срок может получить обвиняемый, не сообщается. Корейская поп-звезда призвала других женщин, переживших сексуальное насилие, не винить себя, не скрывать случившееся, а смело обращаться в полицию.

K-pop-группа AOA была создана в 2012 году, просуществовала до 2024-го и получила ряд престижных премий. Мина выступала с коллективом до 2019 года. Она также сделала успешную сольную карьеру и снялась в нескольких популярных сериалах.

Ранее сообщалось, что в Японии распустили известную девичью айдол-поп-группу «Захватчики из космоса». Двух участниц коллектива уличили в сексуальных связях с фанатами.