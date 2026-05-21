04:25, 21 мая 2026

В МИД рассказали о желании западных бизнесменов принять участие в ПМЭФ

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Западные предприниматели направляют свои заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но не афишируют это, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Об этом пишет РИА Новости.

«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют», — отметил он.

Биричевский предположил, что некоторые бизнесмены могут выступать на полях форума и контактировать с другими участниками.

Ранее стало известно, что в ПМЭФ примет участие крупная делегация из Вьетнама. Форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

