В МИД рассказали о желании западных бизнесменов принять участие в ПМЭФ

Биричевский: Западные бизнесмены направляют свои заявки на участие в ПМЭФ

Западные предприниматели направляют свои заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но не афишируют это, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Об этом пишет РИА Новости.

«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют», — отметил он.

Биричевский предположил, что некоторые бизнесмены могут выступать на полях форума и контактировать с другими участниками.

Ранее стало известно, что в ПМЭФ примет участие крупная делегация из Вьетнама. Форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.