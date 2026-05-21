Junge Welt: Вывод войск США из стран НАТО подорвет стратегию против России

Вывод американских войск из Европы подорвет антироссийскую политику НАТО. Об этом пишет журнал Junge Welt.

«Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал», — отмечается в статье.

В конце апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут сократить свое военное присутствие в Германии. Позже представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы вывести из страны около пяти тысяч военнослужащих в течение ближайших полутора лет.