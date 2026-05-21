05:00, 21 мая 2026

Мужчин предостерегли от одного ужасного поступка во время секса

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: GNT STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Женщина, которая столкнулась с недопустимым поступком ее партнера в спальне, рассказала о нем и предостерегла других мужчин от подобных действий. Ее письмо опубликовало издание Metro.

По словам женщины, после секса она заметила использованный презерватив в мусорном ведре и поняла, что партнер снял его без предупреждения еще во время близости. Позже мужчина признался, что делал так неоднократно. При этом знакомые, которым девушка рассказывала о случившемся, не увидели в произошедшем ничего особенного и посоветовали «не делать из этого проблему».

Автор истории отметила, что и сама долгое время не понимала, насколько поступок парня нарушал договоренности партнеров о безопасности в сексе. «Я просто чувствовала, что меня предали и подвергли риску», — добавила она. Женщина подчеркнула, что когда партнер без согласия снимает презерватив, он не только подвергает партнершу стрессу, но и ставит под угрозу ее здоровье.

Автор письма считает, что мужчинам следует понимать, что женщина может согласиться на секс и при этом быть против интимной близости без презерватива. Для нормальной близости следует учитывать и то, и другое, заключила она.

Ранее специалист по сексуальному здоровью Сара Уитберн и сексолог Исайя Маккими рассказали, что во время секса с презервативом люди часто допускают одни и те же ошибки. По их словам, обычно они связаны со спешкой или неправильной техникой.

