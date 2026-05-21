05:00, 21 мая 2026

Неизвестный хищник сожрал человека в горах

В Японии неизвестный хищник сожрал человека в районе Токио
Никита Савин
В Японии неизвестный хищник растерзал человека. Об этом сообщает Japan Today.

Наполовину съеденные останки были найдены в горах к западу от Токио во вторник, 19 мая. Пол и возраст человека установить пока не удалось. Рядом с местом обнаружения останков были найдены следы крупного хищника. Предполагается, что человека сожрал медведь, однако версия с нападением другого животного также рассматривается следователями.

Впервые останки заметил еще в четверг, 14 мая, сотрудник полиции, который отправился в поход в выходной. Добраться до места представители властей смогли только через пять дней. Останки лежали в 100 метрах от туристической тропы. Недалеко от них нашли рюкзак и палки для треккинга. Власти отметили, что начиная с апреля жители района несколько раз видели медведей.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь растерзал пожилую женщину. Нападение произошло недалеко от города Хатимантай, префектура Иватэ.

