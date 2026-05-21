Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие аукционного кольца и другого имущества

Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие аукционного кольца Graff

Экс-супруга бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова обжаловала изъятие аукционного кольца Graff и другого имущества в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина подала кассационную жалобу. Имущество ранее было изъято по иску Генеральной прокуратуры.

В декабре Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала Захарова, которая рассказала об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.