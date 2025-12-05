Реклама

17:49, 5 декабря 2025Силовые структуры

Заявления экс-жены Тимура Иванова о распутстве в Минобороны оценили

Заявления Захаровой о распутстве в Минобороны сочли не дискредитирующими ВС РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова заявила в суде, что уговаривала мужа уволиться с занимаемой им ранее должности, поскольку внутри коллектива Минобороны царит крайнее распутство. Ее заявление в беседе с «Ридусом» оценил адвокат Вадим Багатурия.

Он отметил, что ее слова нельзя считать дискредитацией Вооруженных сил (ВС) России.

«Это оценочное суждение, высказанное в отношении конкретного коллектива. Речь идет не о Российской армии в целом, а об отдельных людях. Возможно, бывшая жена Иванова искренне верит в то, что говорит. Ведь в публичном пространстве не раз появлялась информация о чиновниках и генералах, уличенных во взяточничестве, бабничестве и воровстве», — отметил адвокат.

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала Захарова, которая рассказала об изменах бывшего супруга и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.

