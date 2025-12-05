Тимур Иванов объяснил происхождение своих роскошных особняков. Он рассказал об огромной скидке на приватизацию от государства

Экс-замглавы МО Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков

Выступая перед судом по видеосвязи из СИЗО, бывший замминистра обороны России Тимур Иванов объяснил происхождение своих миллиардных активов, заявив, что все было приобретено им на законных основаниях. В частности, он парировал, что ни одного замечания от правоохранителей или администрации президента о том, что он подал недостоверные данные в декларации, ему представлено не было.

Так, экс-чиновник указал, что в период с 2016 по 2024 год, когда он занимал государственную должность, его доходы совместно с бывшей супругой Светланой Захаровой составили более 400 миллионов рублей, чего, как он считает, было достаточно для приобретения дорогостоящего имущества.

Если журналисты сложат мои доходы и доходы Светланы Александровны, то сумма станет даже выше стоимости имущества. (...) Сложите цифры, я убедительно прошу Тимур Иванов экс-замминистра обороны РФ

Что касается усадьбы в Архангельском, то Иванов заявил, что не покупал ее, а приватизировал по разрешению управделами президента за заслуги. Он также добавил, что у его бывшей жены Светланы Захаровой и до их знакомства в финансовом плане проблем не было. Аналогично, по его словам, дела обстояли и у его гражданской жены, телеведущей Марии Китаевой.

Иванов 5 декабря принял участие в заседании, на котором рассматривается поданный к нему и членам его семьи иск об изъятии имущества

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via Reuters

Иванов заявил о непонимании сути иска

Бывший чиновник пояснил, что впервые участвует в рассмотрении дела и не имеет доступа к материалам, добавив, что иск достаточно объемный, и в том числе касается имущества других лиц. «В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск», — объяснил он, подчеркнув, что не является юристом.

В связи с этим Иванов попросил суд разъяснить ему, по какому именно имуществу в отношении других лиц его просят пояснить свою позицию.

Что известно о деле Тимура Иванова Тимур Иванов был задержан в апреле прошлого года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств ООО КБ «Интеркоммерц», АО «Оборонстрой» и их легализации. В результате бывшего замминистра обороны приговорили к 13 годам колонии. В рамках дела было конфисковано его имущество на общую сумму более 190 миллионов рублей. Сам он вину не признает и изъявляет желание отправиться на службу в зону проведения спецоперации. Генеральная прокуратура, в свою очередь, подала иск об изъятии активов бывшего чиновника в доход государства в августе текущего года. Такое решение объяснили тем, что проверка ведомства выявила — стоимость приобретенного Ивановым имущества за время работы в Министерстве обороны многократно превышает его легальный доход.

Имущество бывшего замминистра частично обратили в доход государства

В результате Пресненский суд частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Иванову об обращении в доход государства его имущества на сумму в 1 миллиард 232 миллиона рублей.

В частности, у Иванова изымут недвижимость в Карелии общей площадью пять тысяч квадратных метров, дом в подмосковной Барвихе и несколько земельных участков, автомобили (одну ретромашину середины 30-х годов прошлого века и Mercedes 2011 года) и мотоциклы, различные драгоценности, более 40 часов разных брендов (среди них — подарок от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и начальника Генштаба), картины русских и зарубежных художников, старинные книги, икону и оружие, включая старинные ружье 20-го калибра и пистолеты, а также штык-тесак 1878 года. Также под изъятие попали усадьба в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 квадратных метров и особняк в Чистом переулке в центре Москвы.

Бывшая возлюбленная изобличила изменника

В рамках данного судебного разбирательства экс-супруга Иванова Захарова также рассказала, что выходила замуж за своего избранника по большой любви, уйдя к нему от бывшего мужа. Однако вместо семейной идиллии столкнулась с постоянными изменами. От интрижек на стороне у бывшего замминистра родились два ребенка от разных женщин в то время, пока он еще был женат на Захаровой.

Тимур Иванов (справа) и владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Несмотря на это, супруги были вместе с 2009 по 2022 год. Жили они в роскошном особняке из романа «Мастер и Маргарита» в центре столицы и ни в чем себе не отказывали. Раз в год пара улетала в отпуск в Сен-Тропе, на который тратилось каждый раз по несколько сотен тысяч долларов.

С Захаровой и Китаевой суд решил не взыскивать часть ювелирных украшений в рамках иска Генпрокуратуры.