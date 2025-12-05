Выступая перед судом по видеосвязи из СИЗО, бывший замминистра обороны России Тимур Иванов объяснил происхождение своих миллиардных активов, заявив, что все было приобретено им на законных основаниях. В частности, он парировал, что ни одного замечания от правоохранителей или администрации президента о том, что он подал недостоверные данные в декларации, ему представлено не было.
Так, экс-чиновник указал, что в период с 2016 по 2024 год, когда он занимал государственную должность, его доходы совместно с бывшей супругой Светланой Захаровой составили более 400 миллионов рублей, чего, как он считает, было достаточно для приобретения дорогостоящего имущества.
Если журналисты сложат мои доходы и доходы Светланы Александровны, то сумма станет даже выше стоимости имущества. (...) Сложите цифры, я убедительно прошу
Что касается усадьбы в Архангельском, то Иванов заявил, что не покупал ее, а приватизировал по разрешению управделами президента за заслуги. Он также добавил, что у его бывшей жены Светланы Захаровой и до их знакомства в финансовом плане проблем не было. Аналогично, по его словам, дела обстояли и у его гражданской жены, телеведущей Марии Китаевой.
Иванов 5 декабря принял участие в заседании, на котором рассматривается поданный к нему и членам его семьи иск об изъятии имущества
Иванов заявил о непонимании сути иска
Бывший чиновник пояснил, что впервые участвует в рассмотрении дела и не имеет доступа к материалам, добавив, что иск достаточно объемный, и в том числе касается имущества других лиц. «В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск», — объяснил он, подчеркнув, что не является юристом.
В связи с этим Иванов попросил суд разъяснить ему, по какому именно имуществу в отношении других лиц его просят пояснить свою позицию.
Тимур Иванов был задержан в апреле прошлого года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств ООО КБ «Интеркоммерц», АО «Оборонстрой» и их легализации. В результате бывшего замминистра обороны приговорили к 13 годам колонии. В рамках дела было конфисковано его имущество на общую сумму более 190 миллионов рублей.
Сам он вину не признает и изъявляет желание отправиться на службу в зону проведения спецоперации.
Генеральная прокуратура, в свою очередь, подала иск об изъятии активов бывшего чиновника в доход государства в августе текущего года. Такое решение объяснили тем, что проверка ведомства выявила — стоимость приобретенного Ивановым имущества за время работы в Министерстве обороны многократно превышает его легальный доход.
Имущество бывшего замминистра частично обратили в доход государства
В результате Пресненский суд частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Иванову об обращении в доход государства его имущества на сумму в 1 миллиард 232 миллиона рублей.
В частности, у Иванова изымут недвижимость в Карелии общей площадью пять тысяч квадратных метров, дом в подмосковной Барвихе и несколько земельных участков, автомобили (одну ретромашину середины 30-х годов прошлого века и Mercedes 2011 года) и мотоциклы, различные драгоценности, более 40 часов разных брендов (среди них — подарок от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и начальника Генштаба), картины русских и зарубежных художников, старинные книги, икону и оружие, включая старинные ружье 20-го калибра и пистолеты, а также штык-тесак 1878 года. Также под изъятие попали усадьба в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 квадратных метров и особняк в Чистом переулке в центре Москвы.
Бывшая возлюбленная изобличила изменника
В рамках данного судебного разбирательства экс-супруга Иванова Захарова также рассказала, что выходила замуж за своего избранника по большой любви, уйдя к нему от бывшего мужа. Однако вместо семейной идиллии столкнулась с постоянными изменами. От интрижек на стороне у бывшего замминистра родились два ребенка от разных женщин в то время, пока он еще был женат на Захаровой.
Несмотря на это, супруги были вместе с 2009 по 2022 год. Жили они в роскошном особняке из романа «Мастер и Маргарита» в центре столицы и ни в чем себе не отказывали. Раз в год пара улетала в отпуск в Сен-Тропе, на который тратилось каждый раз по несколько сотен тысяч долларов.
С Захаровой и Китаевой суд решил не взыскивать часть ювелирных украшений в рамках иска Генпрокуратуры.