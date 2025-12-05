Бывший замминистра обороны России Иванов объяснил происхождение своих миллиардных активов

Экс-замглавы МО РФ Иванов заявил о законности своих активов на 1,2 млрд рублей

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов заявил суду по видеосвязи из СИЗО о законности происхождения своих активов, конфисковать которые требует Генпрокуратура. Об этом сообщает ТАСС из Пресненского суда Москвы.

По словам экс-чиновника, имущество он приобрел на законных основаниях и оно официально было им задекларировано. Он пояснил, что объект в Архангельске ему позволили приватизировать с 60-процентной скидкой с согласия руководства страны за заслуги перед Отечеством. Иванов указал, что ни одного замечания ему не было сделано, в том числе со стороны Администрации президента.

Он считает, что Генпрокуратура вводит суд в заблуждение и ему непонятны заявленные к нему претензии надзорного ведомства.

Между тем, представитель истца заявил, что Иванов действовал во вред обществу и государству, нарушая Конституцию России и злоупотребляя своими полномочиями. Экс-чиновник допустил, по мнению Генпрокуратуры, конфликт интересов во время службы.

Ведомство требует изъять в доход государства имущество Иванова на общую стоимость 1,2 миллиарда рублей. В их числе 24 земельных участка в Подмосковье и Карелии, усадьба на берегу Волги в Тверской области, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также наличность в разной валюте на 257 миллионов рублей.

Кроме этого, Иванов является обладателем нескольких коллекций — картин и раритетных книг, включая «Фауста» 1899 года, «Сцену из личной жизни римских цезарей» 1780 года на немецком языке, маркиза де Сада «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» на французском языке 1950 года.

Также у него хотят конфисковать 26 единиц антикварного оружия, среди которых офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, сабля французского офицера легкой кавалерии, мечи и шпаги.

Кроме того, в иске Генпрокуратуры перечислены 40 наручных, карманных и напольных часов разных брендов.