11:48, 5 декабря 2025Силовые структуры

Экс-замминистра обороны Иванов сделал заявление в суде

РИА: Экс-замминистра обороны Иванов не понимает суть иска об изъятии имущества
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Иванов выступил по видео-конференц-связи из СИЗО. Он сказал, что впервые участвует в рассмотрении дела и у него нет доступа к материалам. Он заявил, что иск очень объемный, и в том числе касается имущества других лиц. «В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск», — сказал он.

В своей речи Иванов отметил, что он не юрист, сейчас находится под стражей и не хочет упустить важные обстоятельства. «Прошу суд разъяснить мне как ответчику, по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию и в каком объеме суд ожидает от меня пояснений — за все годы или только по спорным ситуациям», — обратился он.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд забрал у экс-замминистра обороны России Тимура Иванова недвижимость в рамках признания его банкротом.

