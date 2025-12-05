Экс-замминистра обороны Иванов сделал заявление в суде

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Иванов выступил по видео-конференц-связи из СИЗО. Он сказал, что впервые участвует в рассмотрении дела и у него нет доступа к материалам. Он заявил, что иск очень объемный, и в том числе касается имущества других лиц. «В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск», — сказал он.
В своей речи Иванов отметил, что он не юрист, сейчас находится под стражей и не хочет упустить важные обстоятельства. «Прошу суд разъяснить мне как ответчику, по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию и в каком объеме суд ожидает от меня пояснений — за все годы или только по спорным ситуациям», — обратился он.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд забрал у экс-замминистра обороны России Тимура Иванова недвижимость в рамках признания его банкротом.