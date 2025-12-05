Экс-замминистра обороны Иванов сделал заявление в суде

РИА: Экс-замминистра обороны Иванов не понимает суть иска об изъятии имущества

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Иванов выступил по видео-конференц-связи из СИЗО. Он сказал, что впервые участвует в рассмотрении дела и у него нет доступа к материалам. Он заявил, что иск очень объемный, и в том числе касается имущества других лиц. «В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск», — сказал он.

В своей речи Иванов отметил, что он не юрист, сейчас находится под стражей и не хочет упустить важные обстоятельства. «Прошу суд разъяснить мне как ответчику, по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию и в каком объеме суд ожидает от меня пояснений — за все годы или только по спорным ситуациям», — обратился он.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд забрал у экс-замминистра обороны России Тимура Иванова недвижимость в рамках признания его банкротом.