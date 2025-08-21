Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

У экс-замглавы МО РФ Иванова хотят изъять дома, машины и коллекции на ₽1,2 млрд

Генпрокуратура России требует конфисковать у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова имущества и богатства общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В поданном иске представлен список активов, в их числе 24 земельных участка в Подмосковье и Карелии, усадьба на берегу Волги в Тверской области, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также наличность в разной валюте на 257 миллионов рублей.

Кроме этого Иванов является обладателем нескольких коллекций — картин и раритетных книг, включающих «Фауста» 1899 года, «Сцена из личной жизни римских цезарей» 1780 года на немецком языке, Маркиз де Сад «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» на французском языке 1950 года, отмечает РБК.

У него хотят еще забрать 26 единиц антикварного оружия, среди которых офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, сабля французского офицера легкой кавалерии, мечи и шпаги.

В иске Генпрокуратуры также перечислены 40 наручных, карманных и напольных часов разных брендов.

Дело будет рассматривать Пресненский суд Москвы. Все имущество требуют обратить в доход государства.

Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы за хищения у банка «Интеркоммерц» и растратах при покупке двух паромов для Керченской переправы. Бывшего замминистра также обвиняют в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей.