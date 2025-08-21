Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 21 августа 2025Силовые структуры

Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

У экс-замглавы МО РФ Иванова хотят изъять дома, машины и коллекции на ₽1,2 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генпрокуратура России требует конфисковать у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова имущества и богатства общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В поданном иске представлен список активов, в их числе 24 земельных участка в Подмосковье и Карелии, усадьба на берегу Волги в Тверской области, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также наличность в разной валюте на 257 миллионов рублей.

Кроме этого Иванов является обладателем нескольких коллекций — картин и раритетных книг, включающих «Фауста» 1899 года, «Сцена из личной жизни римских цезарей» 1780 года на немецком языке, Маркиз де Сад «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» на французском языке 1950 года, отмечает РБК.

У него хотят еще забрать 26 единиц антикварного оружия, среди которых офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, сабля французского офицера легкой кавалерии, мечи и шпаги.

В иске Генпрокуратуры также перечислены 40 наручных, карманных и напольных часов разных брендов.

Дело будет рассматривать Пресненский суд Москвы. Все имущество требуют обратить в доход государства.

Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы за хищения у банка «Интеркоммерц» и растратах при покупке двух паромов для Керченской переправы. Бывшего замминистра также обвиняют в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ

    В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

    В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

    Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

    Москвичка обвинила косметолога в избиении из-за просьбы оплатить лечение после процедуры

    В МИД обвинили Киев в продолжении террора

    Слухи об отказе Индии от закупок российской нефти из-за санкций США не подтвердились

    Девушка показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети

    Пятый российский регион заявил о проблемах с бензином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости