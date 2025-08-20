Силовые структуры
У бывшего замглавы Минобороны Иванова захотели забрать имущество

Прокуратура попросила конфисковать в доход РФ имущество экс-замглавы МО Иванова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Прокуратура попросила конфисковать имущество бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующий иск уже поступил в Пресненский районный суд Москвы. Дата заседания пока не назначена.

Московский городской суд вынес приговор в отношении Иванова 1 июля — по нему экс-замглавы Минобороны получил 13 лет лишения свободы. По версии следствия, бывший замминистра был причастен к получению взятки на сумму более одного миллиарда рублей, хищению у банка «Интеркоммерц» и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Его апелляционную жалобу на приговор рассмотрят 25 августа.

