Раскрыта дата рассмотрения жалобы на приговор экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд 25 августа рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Тимура Иванова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит законность приговора бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Аппеляционные жалобы рассмотрят 25 августа в 14:00 по московскому времени.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.