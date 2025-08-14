Силовые структуры
Раскрыта дата рассмотрения жалобы на приговор экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд 25 августа рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Тимура Иванова
Екатерина Кашурникова
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит законность приговора бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Аппеляционные жалобы рассмотрят 25 августа в 14:00 по московскому времени.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

